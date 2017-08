Omzetgroei en winstsprong voor Ahold Delhaize

Het supermarktconcern Ahold Delhaize heeft in het tweede kwartaal de omzet zien stijgen met meer dan 3 procent, naar 16 miljard euro. De nettowinst kwam uit op 355 miljoen euro, tegen 211 miljoen een jaar geleden.

De hogere resultaten schrijft de supermarktketen toe aan de omzetgroei en de synergievoordelen na de fusie. Het bedrijf denkt dat de fusie in 2019 zo'n 750 miljoen euro aan besparingen oplevert. Daarvan wil Ahold Delhaize 250 miljoen euro investeren in de eigen merken.

Kopen via internet

Online groeit het bedrijf ook sterk. Met internetwinkel bol.com voorop en AH.nl zal de online-omzet dit jaar naar verwachting 3 miljard euro bedragen. In 2020 wil het bedrijf op 5 miljard zitten.

In de VS, goed voor twee derde van de hele omzet, trekken de verkopen aan door onder meer hogere prijzen en sterke kostenbesparingen die voortvloeien uit de samenwerking met Delhaize.

De Belgische supermarkten hebben het lastiger en boekten geen omzetgroei. De klanten hadden bij een bezoek minder in hun mandje of wagentje liggen. Om het tij te keren zullen Delhaizewinkels worden omgebouwd en wordt er meer energie en geld gestopt in promotie en reclame.

370.000 werknemers

Ahold en Delhaize zijn een jaar geleden gefuseerd tot de op een na grootste supermarktketen ter wereld, met een jaaromzet van meer dan 60 miljard euro, 6500 winkels en 370.000 werknemers. Wekelijks ziet het winkelbedrijf meer dan 50 miljoen klanten langs de kassa's gaan.