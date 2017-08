Jorge Zorreguieta, vader van Máxima, overleden

De vader van koningin Máxima, Jorge Zorreguieta, is overleden. De Rijksvoorlichtingsdienst meldt dat hij in de Argentijnse hoofdstad Buenos Aires is overleden. Zorreguieta was 89 jaar.

De RVD meldt dat de begrafenis in besloten kring plaats zal vinden. Máxima, koning Willem-Alexander, en hun dochters, de prinsesjes Amalia, Alexia en Ariane zullen daarbij zijn.

Zorreguieta was al jaren ernstig ziek. Afgelopen weekeinde kwam koningin Máxima naar Argentinië om haar vader te bezoeken. Hij lag in een kliniek in Buenos Aires.

Zorreguieta was dit voorjaar nog in Nederland voor de viering van de vijftigste verjaardag van Willem-Alexander.

Omstreden

De vader van Máxima was onder dictator Videla staatssecretaris van Landbouw. Toen Willem-Alexander een relatie kreeg met Máxima leidde dat direct tot ophef. Uiteindelijk bleef Zorreguieta, onder zware Nederlandse druk, weg bij het koninklijk huwelijk in 2002. Bij familieaangelegenheden zou hij in de jaren erna wel aanwezig zijn.

Zuid-Amerikakenner Michiel Baud concludeerde in opdracht van de Nederlandse regering dat het "praktisch is uit te sluiten" dat Zorreguieta persoonlijk betrokken was bij de misdaden onder Videla, maar "anderzijds is het ondenkbaar dat hij er niets van wist".