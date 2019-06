'Die keeper van Kameroen is 3 meter lang, maar we komen er wel langs hoor'

"Ik heb er ontzettend veel zin in. We gaan hartstikke winnen", zegt Katinka. "Maar het wordt een heel moeilijke wedstrijd. Weet je waarom? De keeper van Kameroen is wel drie meter lang! Maar wij, de Oranjevrouwen, komen er langs hoor. Hahaha."

Katinka is niet haar echte naam, vertrouwt ze later toe. "Nee, die kan ik je niet geven. Ik heb me namelijk ziek gemeld op mijn werk. Die mogen niet weten dat ik in de Oranjebus naar Frankrijk zit."

Het is 07.00 uur in het regenachtige Zeist. Op de KNVB-campus in de bossen verzamelen zich zo'n 800 Oranjesupporters die in een colonne van 23 bussen naar Valenciennes rijden. Daar speelt het Nederlands elftal vanmiddag haar tweede groepswedstrijd op het WK voetbal. Kameroen is de tegenstander.