Oranjefans op camping Le Havre: 'We gaan die poulefase glansrijk doorkomen'

Dat beaamt Jakob Struiksma, die voor het eerst een interland bezoekt. "Ja, omdat het Nederlands vrouwenelftal succes heeft, daarom zijn we nu geïnteresseerd. Als het even een succes is, gaan we er met zijn allen achteraan."

Maar er zijn niet alleen maar stellen van middelbare leeftijd op de wedstrijd afgekomen. De 18-jarige Lisa staat met drie vriendinnen op de camping, hoewel dat niet zonder problemen is gegaan. "We werden wakker met natte kussens en natte slaapzakken door de regen, dus we hebben een nieuwe tent moeten kopen."