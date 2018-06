Aangifte ZDF tegen voetbalkijkers die vrouwelijke commentator beledigen

De Duitse publieke omroep ZDF doet aangifte tegen twee mensen die zich op sociale media "buitengewoon denigrerend" hebben uitgedrukt over voetbalcommentator Claudia Neumann (54). Zij is de eerste vrouw die voor de zender commentaar geeft op wedstrijden op een WK voetbal, nadat ze twee jaar geleden al wedstrijden van het EK in Frankrijk had becommentarieerd. En dat maakt veel los.

Op onder meer Twitter kreeg Neumann veel kritiek. Iemand schreef bijvoorbeeld dat ze wel "de gang bij de ZDF mag gaan dweilen", maar dat ze geen commentaar bij een wedstrijd moest leveren. En iemand anders zette "de tv maar uit vanwege Claudia Neumann".

De ZDF reageerde vorige week al furieus op alle kritiek. Nu gaat de omroep dus nog een stapje verder door aangifte te doen. Het gaat om aangiftes vanwege belediging en het aanzetten tot criminele handelingen. Om welke reacties het precies gaat, heeft de omroep niet naar buiten gebracht.

'Blijkbaar een probleem'

"Blijkbaar heeft een deel van de kijkers er nog een probleem mee dat een vrouw commentaar geeft bij een voetbalwedstrijd", zegt ZDF-directeur Thomas Bellut. Neumann kreeg vooral veel hoon nadat ze zei dat een Japanse speler bij Mainz had gespeeld. Dat moest FC Köln zijn.

"Het gaat niet om die fout. We doen aangifte van alle aanvallen tegen medewerkers van de ZDF", zegt Bellut. Hij hoopt dat de aangiftes een afschrikkende werking hebben.