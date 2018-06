Duitsers 'draaien helemaal door' van vrouwelijke voetbalcommentator

Ook twee jaar geleden bij het EK in Frankrijk kreeg Neumann het al flink te verduren. "Als iemand per se geen vrouwenstem wil horen bij het voetbalcommentaar, is een neutrale beoordeling al nauwelijks meer mogelijk", zei ze destijds. "Ik zie het niet als kritiek, ik zie het alleen als belediging."

Luister hieronder naar het commentaar van Neumann tijdens het EK 2016: