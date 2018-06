Trending op Twitter: Egyptenaren willen na WK-echec af van Sisi

De regering is al jaren bezig te bezuinigen. In de hoop de zieltogende economie leven in te blazen, worden subsidies op brandstof, voedsel, water en stroom verlaagd.

Islamisten

Sisi maakte in 2013 als legerleider een eind aan de regering van de Moslimbroederschap, die in 2011 na democratische verkiezingen aan de macht was gekomen, maar leek sindsdien af te stevenen op een autoritair bewind. Daarin gold de islamitische wet en kwam de christelijke minderheid in het gedrang.

Na een grondwetswijziging werd Sisi in 2014 gekozen tot president. Ondanks de schijn van democratie regeert hij als een dictator en heeft hij duizenden critici van zijn bewind laten opsluiten, niet alleen islamisten, maar ook liberalen, socialisten en andere seculiere tegenstanders.

Sisi heeft de bevolking opgeroepen de ontberingen te verdragen. "Als we een echt natie willen worden, moeten we de pijn en ellende doorstaan. We moeten de prijs samen betalen." In een land waar de inkomensverschillen groot zijn en grote delen van de bevolking afhankelijk zijn van voedselsubsidies, is dat een moeilijke boodschap.