De Rode Duivels spelen straks, maar in België 'zie je daar weinig van'

Omdat Oranje dit keer niet aan het WK meedoet, is ongeveer een derde van de Nederlanders voor de Rode Duivels. Daarmee is de club van de zuiderburen onze favoriet, bleek vorige week. In kroegen in Noord-Brabant is dit goed te zien. In biercafé Anvers in Tilburg bijvoorbeeld wordt de wedstrijd op groot scherm getoond.

"Vier jaar geleden waren we voor Nederland, maar toen droegen we de Belgen ook een warm hart toe", zegt manager Arjan Visser voordat hij begint met versieren. "Nu Nederland ontbreekt, zijn we al helemaal voor de Rode Duivels."