Wie stopt in Rusland dit Braziliaanse miljoenen-ensemble?

Valkuilen

Vier jaar na het echec in eigen land staan de Brazilianen er goed voor. Zijn er zo vlak voor de aftrap van de eerste wedstrijd tegen Zwitserland eigenlijk valkuilen voor de topfavoriet? Scout De Visser denkt van niet: "Ik denk dat ze momenteel heel sterk staan, al hebben Brazilianen dikwijls moeite met een ploeg die hard speelt, veel verdedigt en hen opjaagt. Brazilië heeft vaak moeite tegen ploegen als Uruguay en Argentinië, echte vechtmachines. In die wedstrijden raken de vedettes wel eens de weg kwijt."

De Visser ziet een sleutelrol weggelegd voor Neymar. De aanvaller is op tijd hersteld van een enkelblessure: "Dan hoor ik zeggen: Neymar heeft geen ritme en is niet klaar voor het WK. Maar Neymar is altijd klaar. Hij is fris en hongerig. Neymar maakt Brazilië beter. Hij had in het verleden weleens wedstrijden waarin hij te veel alleen deed en maar acties bleef maken. Dan verloor hij de bal en vielen er gaten in de ploeg. Nu speelt hij veel beter samen met zijn medespelers en neemt hij verantwoordelijkheid. Hij gaat zeker een rol spelen op dit WK."