Hoe het mogelijk is dat IJsland meedoet aan het WK voetbal

IJsland heeft 300.000 inwoners. En is met al haar rotsen, vulkanen en duisternis totaal ongeschikt voor het spelen van voetbal. Maar IJsland won in de kwalificatie voor het EK van twee jaar geleden twee keer van Nederland. En op het EK zelf werd Engeland verslagen en haalde IJsland de kwartfinale. Nu is het land klaar voor het WK, vandaag spelen ze om 15.00 uur tegen Argentinië.

Voetbalcommentator Gudmundur Benediktsson, de IJslandse Jack van Gelder, zei het al eens: "De IJslanders hebben zichzelf met voetbal op de kaart gezet. Hoe kan dat?" Correspondent Rolien Créton zocht het antwoord op deze vraag in een driedelige miniserie: Op zoek naar het geheim van het IJslands voetbalsucces.

In deze eerste aflevering bezoekt ze het eilandje Heimaye, 13 vierkante kilometer groot en met 4000 inwoners. De plaatselijke club speelt in de IJslandse eredivisie.

Voor de beste ervaring bekijk je de video met geluid: