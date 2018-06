De atlasleeuw en oranje leeuw samen in Sint-Petersburg

De Marokkaanse supporters hebben hier vooraf op geoefend. In de verschillende WhatsApp- en Facebookgroepen waarin de Marokkaanse voetbalsupporters zich hadden verzameld, is vooraf afgesproken om geen ingewikkelde teksten te gebruiken. Want de Marokkaanse supporters uit de diaspora zijn niet allemaal het Marokkaans-Arabisch machtig.

Adil, een van de vier vrienden uit Brabant, hoopt dat ze deze dag, die al een feest is, extra feestelijk kunnen afsluiten. ''Het is dubbel feest, het is Suikerfeest, Marokko moet spelen en Marokko gaat winnen.''

De Marokkaanse Nederlanders zijn er duidelijk klaar voor. Het is nu aan de spelers om de klus te klaren. Miljoenen Marokkanen leven in spanning naar deze wedstrijd toe. En de spelers die het voetballen onder meer op Nederlandse pleintjes en velden hebben geleerd, zijn nu de hoop van een voetbalgekke natie.