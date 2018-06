De koning is voor Argentinië op het WK

De eerste gelegenheid om de Argentijnse spelers toe te juichen is morgen. Argentinië speelt dan tegen IJsland.

Willem-Alexander is de afgelopen dagen op staatsbezoek geweest in de drie Baltische staten, Estland, Letland en Litouwen. Koningin Máxima was daar niet bij aanwezig, omdat ze nog steeds rouwt om de dood van haar zus Inés Zorreguieta. Die maakte vorige week een eind aan haar leven.

"Natuurlijk is het jammer als je maatje er niet bij is", zei de koning over het gemis van zijn vrouw, "maar ze heeft een goede reden om er niet bij te zijn. Ik heb veel contact gehad met haar en ook veel contact gehad met de kinderen, want die waren alleen thuis. Ze zijn natuurlijk wel opgevangen, maar ik wilde er zeker van zijn dat ze niet in een zwart gat zouden vallen na ons bezoek aan Buenos Aires."