NOS Nieuws • vandaag, 20:28 • Aangepast vandaag, 20:41

Syrische vluchtelinge Baraa is officieel Nederlandse geworden

Vanaf nu kan de 21-jarige Baraa uit Venray een Nederlands paspoort aanvragen. Vandaag was haar naturalisatieceremonie in Venray. Ze heeft er vijf jaar op gewacht en is erg blij met haar twee paspoorten.