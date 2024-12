ANP Foto ter illustratie van een eerdere Naturalisatiedag

NOS Nieuws • vandaag, 20:24 • Aangepast vandaag, 20:32 Syriërs blij met Nederlanderschap op Naturalisatiedag, anderen in onzekerheid Bauke Haanstra Bauke Haanstra

Het was vandaag nationale Naturalisatiedag, de dag waarop vaak veel 'nieuwe' Nederlanders genaturaliseerd worden. Traditiegetrouw valt de dag op of rond 15 december, op Koninkrijksdag: de dag waarop wordt gevierd dat koning Juliana in 1954 het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden ondertekende.

Voor geboren Syriërs betekende het ontvangen van een Nederlands paspoort vandaag enige zekerheid in onzekere tijden. Bijvoorbeeld voor Baraa Abuzraa. Zij had vandaag haar naturalisatieceremonie in Venray.

"Wij hebben al veel meegemaakt in Nederland. We kwamen aan in Ter Apel, waar we drie maanden moesten blijven. Gelukkig kregen we snel een huis omdat mijn vader last had van zijn hart." Inmiddels werkt ze als assistent-bedrijfsleider in een supermarkt en rondde ze een zorgstudie af. Terug naar Syrië wil ze niet.

Baraa kent Syrië helemaal niet goed, zegt ze. In Nederland heeft ze werk, studie, alles:

1:19 Syrische vluchtelinge Baraa is officieel Nederlandse geworden

Veel andere Syriërs zitten in grote onzekerheid over hun toekomst in Nederland. Minister Faber besloot vorige week dat de IND de komende zes maanden geen besluiten neemt over asielaanvragen van Syriërs. Door de val van het Assad-regime is niet zeker meer dat het land veilig is voor terugkeer, redeneert de minister.

Amro Mhnna heeft een tijdelijke verblijfsvergunning. Hij deed een aanvraag voor een vergunning voor onbepaalde tijd, maar vreest nu dat hij die niet krijgt. Daardoor heeft hij veel stress: "De IND zegt dat ik me geen zorgen hoef te maken, maar ik ben bang dat mijn aanvraag toch niet goedgekeurd wordt en ik teruggestuurd word naar Syrië. Het is een vreemd gevoel, de laatste keer dat ik zoiets voelde, was in Syrië."

Hoe kun je Nederlander worden? Om als Syrische vluchteling het Nederlanderschap te krijgen moet je een aantal stappen doorlopen. De eerste stap is een asielvergunning voor bepaalde tijd aanvragen. Als je die krijgt kun je na vijf jaar een vergunning voor onbepaalde tijd krijgen. Daarnaast moet je inburgeren. Dat houdt onder meer in dat je de Nederlandse taal op B1-niveau moet spreken en een inburgeringsexamen moet halen. Als dat allemaal gelukt is, volgt de naturalisatieceremonie als laatste stap. Die naturalisatieceremonie is verplicht. Daarbij leg je de Verklaring van Verbondenheid af, waarin onder meer staat dat je in Nederland de wet respecteert. Aan het eind van de ceremonie krijg je een Bewijs van Nederlanderschap waarmee je je paspoort kunt ophalen. Naturalisatieceremonies zijn er het hele jaar, maar op nationale Naturalisatiedag zijn er meer dan anders en is er speciale aandacht voor.

Na een lang naturalisatieproces is Baraa Abuzraa blij eindelijk een paspoort te kunnen aanvragen. "Ik heb straks twee paspoorten, leuk toch? Een paspoort voor mijn afkomst en een paspoort voor het land waarin ik leef."

Ze is niet de enige die vandaag in Venray een Bewijs van Nederlanderschap kreeg. De gemeente had bijna honderd mensen uitgenodigd voor de feestelijke ceremonie, onder wie 25 Syriërs, zegt een gemeentewoordvoerder.

In Nederland heeft iedereen de vrijheid om zichzelf te definiëren zoals hij wil en ik definieer mezelf als Nederlander. Amro Mhanna, Syrische vluchteling

Voor Amro Mhnna blijft het nog spannend. "Ik weet gewoon zeker dat het in Syrië niet veilig is, ik ben geboren als druze (een religieuze minderheidsgroep, red.). De nieuwe machthebber HTS heeft eerder echt slechte dingen met minderheden gedaan. De instanties zeiden eerst dat ik de taal moet leren en inburgeren om Nederlander te kunnen worden. Nu verandert dat misschien en kan ik alsnog teruggestuurd worden. Dat geeft me heel veel angst."

Binnenkort hoopt Mhnna zijn ICT-opleiding af te ronden. "Ik moet nog een laatste examen maken. Maar ik ben heel moe en slaap veel door de stress de laatste tijd." Het liefst zou hij zo snel mogelijk het Nederlanderschap krijgen. "In Nederland heeft iedereen de vrijheid om zichzelf te definiëren zoals hij wil en ik definieer mezelf als Nederlander."