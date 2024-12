NOS Sport • vandaag, 16:51

Groenewoud na vier marathonzeges in Vier van Noord-Holland: 'Zwaarder dan nodig was'

De kopvrouw van de marathonploeg Albert Heijn Zaanlander heerst in de Vier van Noord-Holland. De schaatsster won vier dagen op rij. "Het was veel dichtrijden vandaag", zegt ze over de lastige wedstrijd.