NOS Voetbal • gisteren, 19:56

Jonker had graag eerder geweten dat Yohannes droomde van VS: 'Had hoop moeite bespaard'

Lily Yohannes koos niet voor Oranje, maar voor de VS. Spelen voor Amerika was een langgekoesterde droom. Dus was de moeite van de KNVB achteraf vergeefs.