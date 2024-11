NOS Nieuws • vandaag, 14:14

Regen en kou teisteren vluchtelingen in tentenkamp Gaza: 'Dit is geen leven'

Met nog maar een paar weken tot de winter, beginnen duizenden mensen in tentenkampen in Gaza al te merken dat het kouder en natter wordt. "Onze kleren zijn nat geworden en we kunnen ons nergens meer mee beschermen", zegt één van hen.