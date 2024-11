NOS Nieuws • vandaag, 11:33

Schermutselingen bij gerechtshof in Servië

In Servië wordt geprotesteerd tegen de regering. Begin deze maand stortte het dak van een station in Novi Sad in. Daarbij kwamen 15 mensen om het leven. Demonstranten eisen dat de schuldigen worden opgepakt en blokkeren een gerechtsgebouw.