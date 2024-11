NOS Nieuws • vandaag, 17:17

Zoekactie in rivier België vanwege juwelenroof op kunstbeurs in Maastricht

In Verviers werd in het water gezocht naar spullen die door overvallers gebruikt zijn bij de sieradenroof tijdens de kunstbeurs Tefaf in Maastricht in juni 2022. De Belgische en de Nederlandse politie zochten samen een beek en het waterbekken af.