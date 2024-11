Politie Eenheid Limburg Een paar dagen na de roof verspreidde de politie foto's van de verdachten

NOS Nieuws • vandaag, 13:31 Zoekactie bij rivier in Verviers vanwege miljoenenroof kunstbeurs Tefaf

De politie is in de Belgische stad Verviers een zoekactie in het water gestart in verband met de sieradenroof tijdens de kunstbeurs Tefaf in Maastricht in juni 2022. De hoop is dat er spullen worden gevonden die toen zijn gebruikt door de overvallers.

De Belgische en de Nederlandse politie zoeken samen met speciale apparatuur een beek en het waterbekken af. Daarbij worden magneten van ongeveer een meter breed gebruikt.

Afgelopen maanden heeft het onderzoeksteam de vluchtroute van de overvallers in beeld kunnen brengen. "Uit een analyse van informatie en beelden is naar voren gekomen dat de verdachten tijdens hun vlucht kort gestopt zijn op een bepaalde plek in Verviers", meldt de politie.

'Grote puzzel'

"Na ruim 2 jaar zijn we al heel ver gekomen in het onderzoek", zegt de onderzoeksleider. "We hebben een groot deel van de voorbereidingen, de overval zelf, de vluchtroute, waar de verdachten hebben verbleven, welke auto's ze hebben gebruikt en waar ze zich nu vermoedelijk bevinden, in beeld."

Wel ontbreken er nog stukjes informatie. "We hopen dat we spullen terugvinden die gebruikt zijn bij de roof. Dat is dan weer een nieuw stukje dat gelegd kan worden in de grote puzzel."

Nieuwe verdachte

In mei werd nog een nieuwe verdachte gevonden. Ook vond de politie inmiddels twee diamanten terug. De bende komt uit Servië. Mogelijk bevinden de verdachten zich nog steeds daar, of in de omgeving van Belgrado.

Twee jaar geleden sloegen vermomde overvallers vitrines in met een moker en hielden het publiek op afstand met vuurwapens. Ze maakten kostbare juwelen buit ter waarde van tientallen miljoenen euro's. Vorig jaar nam de kunstbeurs extra beveiligingsmaatregelen.

Zo gingen de mannen in 2022 te werk bij de juwelenroof:

0:34 In beeld: overvallers slaan vitrine kapot op kunstbeurs Maastricht

Een dag na de roof was het nog een raadsel hoe de netjes geklede mannen, gewapend met een sloophamer en waarschijnlijk vuurwapens, op klaarlichte dag de juwelen konden stelen.

"Ik heb nog nooit meegemaakt dat er met zo veel geweld op klaarlichte dag op een antiekbeurs mét publiek zo'n overval wordt gepleegd", zei kunsthistoricus Martijn Akkermans destijds. Het kon niet anders dan een uitgekiend plan zijn. "Vier heren met blazers aan en een petje op, alsof het de Peaky Blinders zijn."