NOS Nieuws • vandaag, 19:48 Nog veel onduidelijk over spectaculaire sieradenroof door 'Peaky Blinders'

Het is nog steeds een raadsel hoe vier keurig geklede mannen, gewapend met een sloophamer en waarschijnlijk vuurwapens, gisteren op klaarlichte dag juwelen roofden op een kunstbeurs in Maastricht. Volgens experts zijn het vrijwel zeker professionele overvallers en wordt het waarschijnlijk erg lastig om de buit terug te vinden.

Ervaren kunstbendes gaan na een overval vaak meteen aan de slag met hun buit, legt kunstdetective Arthur Brand uit. "Dan staan de slijpers al klaar om bijvoorbeeld een grote diamant in kleine stukken te slijpen. Alles aan zo'n juweel wordt hergebruikt: het goud wordt omgesmolten door goudsmeden. Het gebeurt zelden dat bekende juwelen compleet verkocht worden."

Verdachten vrijgelaten

Het is nog onduidelijk wat er allemaal is gestolen op kunstbeurs Tefaf. De politie kan alleen bevestigen dat er juwelen zijn meegenomen. Verder werd vandaag duidelijk dat de twee gearresteerde Belgen zijn vrijgelaten en nergens meer van worden verdacht. Er is geen nieuwe informatie over de zoektocht naar de vier daders.

Op beelden van de overval is te zien dat een van de mannen een collier, een halsketting, in zijn hand houdt en in een tas stopt. Een andere man lijkt ook juwelen in een zakje te stoppen:

0:34 In beeld: overvallers slaan vitrine kapot op kunstbeurs Maastricht

"Ik heb nog nooit meegemaakt dat er met zo veel geweld op klaarlichte dag op een antiekbeurs mét publiek zo'n overval wordt gepleegd", zegt kunsthistoricus Martijn Akkermans. Het moet volgens hem haast wel een uitgekiend plan zijn geweest. "Vier heren met blazers aan en een petje op, alsof het de Peaky Blinders zijn." Dat is een Britse tv-serie over een criminele bende aan het begin van de 20ste eeuw.

Het feit dat de daders toesloegen bij de stand van de Britse juwelier Symbolic & Chase, betekent volgens kenners dat het gaat om een zeer waardevolle buit. "Deze juwelier brengt altijd een ongelofelijk mooie collectie mee", zegt Akkermans. Er zijn volgens hem tegenstrijdige berichten over welke sieraden zijn geroofd.

Mogelijk gaat het om dit pronkstuk ter waarde van 27 miljoen euro, belegd met parels, smaragden en een grote gele diamant:

Akkermans: "Het gaat in ieder geval om een juweel met een heel grote diamant, of meerdere, dat is wel duidelijk."

Op basis van alle berichtgeving over het incident zegt kunstdetective Brand: "Het lijkt om een collier te gaan met een kanariegele diamant, het topstuk van de beurs. Als je zo'n groot risico loopt, dan ga je voor het topstuk. Het was een spectaculair beeld." Uit zijn eigen kringen heeft hij nog weinig details over de roof gehoord.

'Heel moeilijke kwestie'

Volgens kunsthistoricus Akkermans wordt het een "heel moeilijke kwestie" voor de politie. Maastricht ligt dichtbij Duitsland en België, dus de kans is volgens hem groot dat de buit gelijk na overval over de grens is gebracht. En als de juwelen eenmaal zijn gedemonteerd en bewerkt, wordt het volgens hem erg lastig de buit ooit terug te vinden.

"Twee jaar geleden is er in Engeland een beroemde diadeem gestolen en dat is ook nooit meer boven water gekomen. Daar zijn waarschijnlijk de diamanten uitgehaald en verkocht. Zo gaat dat."

Ook Brand ziet het somber in: "Juwelen worden zelden in originele staat teruggevonden. Soms worden de daders wel gepakt, maar dan is er van de buit geen spoor meer terug te vinden."

Pink Panthers

De roof in Maastricht deed hem denken aan overvallen van de internationaal opererende kunstbende Pink Panthers. Die bende heeft de afgelopen twintig jaar meer dan honderd succesvolle overvallen gepleegd op juwelierszaken.

Volgens Brand waren ook de overvallers in Maastricht goed voorbereid. Na een halve minuut gingen ze er met de buit vandoor. "Ze wisten mensen goed op afstand te houden. Je moet het maar durven, midden in een groot gebouw met honderden mensen om je heen."