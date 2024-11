NOS Sport • vandaag, 17:33

Van de Zandschulp hoopt op duel met Nadal: 'Bijzonder om mee te maken'

Botic van de Zandschulp blikt in Málaga vooruit op de Davis Cup-ontmoeting van Nederland met Spanje. Hij is de speler die Rafael Nadal misschien kan treffen in het enkelspel.