NOS Nieuws • vandaag, 17:33

Demonstraties bij sinterklaasintocht in Yerseke: 'Dat was te verwachten'

Zo'n twintig actievoerders van Kick Out Zwarte Piet (KOZP) stonden vanmiddag tegenover een paar honderd tegendemonstranten, bij de intocht in het Zeeuwse Yerseke. Uiteindelijk moest de ME ingrijpen en werden drie tegendemonstranten aangehouden.