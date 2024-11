NOS Voetbal • vandaag, 16:59

Koopmeiners moet bij Oranje vechten voor plek op middenveld: 'Inherent aan topsport'

Teun Koopmeiners is een vaste kracht bij Juventus, maar moet bij het Nederlands elftal vechten voor zijn plek. "Dat is inherent aan topsport", zegt hij in Zeist.