NOS Voetbal • vandaag, 11:56

Frankrijk en Israël voetballen 'gewoon' tegen elkaar: 'heftige situatie', 'geen schaamte'

In Parijs voetballen vanavond Frankrijk en Israël tegen elkaar in de Nations League, een duel waar veel ogen op zijn gericht door de conflicten in het Midden-Oosten en na de ongeregeldheden in Amsterdam afgelopen week.