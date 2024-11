NOS Nieuws • vandaag, 20:00

Ondanks noodverordening toch pro-Palestijnse demonstratie op de Dam

Ondanks de noodverordening in Amsterdam hebben zich toch een paar honderd mensen verzameld. De demonstratie was wel toegestaan, maar alleen op het Westergasterrein. Inmiddels is opgeroepen om te vertrekken.