NOS Voetbal • gisteren, 23:41

Poll op website Real Madrid zorgt voor 'nog meer vuur' bij FC Twente

De vrouwen van FC Twente nemen het woensdag in Madrid op tegen Real Madrid. Als underdog, want Real heeft echte topspelers in huis. Dat weten ze zelf ook, want op de site van de Madrilenen staat een poll die het vuur flink aanwakkert bij de Tukkers.