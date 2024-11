NOS Nieuws • vandaag, 16:33

Bezoekers kunnen Nachtwacht 'in zijn blootje' zien na start restauratie

De restauratie van het schilderij De Nachtwacht in het Rijksmuseum in Amsterdam is begonnen. Eerst wordt de vernislaag van Rembrandts bekendste werk na vijf jaar vooronderzoek van verwijderd. En bezoekers, die kunnen meekijken hoe dat gebeurt.