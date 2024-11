Restauratie van Rembrandts meesterwerk De Nachtwacht begonnen in Rijksmuseum

Restauratoren zijn begonnen met het weghalen van de oude vernislaag van het schilderij De Nachtwacht in het Rijksmuseum in Amsterdam. Daarmee is het tweede deel van de restauratie van Rembrandts bekendste werk na vijf jaar vooronderzoek van start gegaan, maakt het Rijksmuseum bekend. Met het verwijderen van de oude vernislaag wil het museum het meesterwerk toekomstbestendig maken.