NOS Schaatsen • vandaag, 16:08

Leerdam vindt winst op eerste 500 meter 'goed teken': 'Begint steeds beter te voelen'

Jutta Leerdam heeft de eerste omloop van de 500 meter op haar naam geschreven tijdens de WCKT in Thialf. Ze is daar zeer tevreden mee en heeft nu weinig last van haar enkel.