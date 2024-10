NOS Voetbal • vandaag, 22:59

AZ-aanvaller Meerdink over ingetrokken strafschop: '100 procent penalty'

AZ kreeg in de extra tijd van de wedstrijd tegen Go Ahead Eagles een strafschop. Maar na tussenkomst van de VAR werd die ingetrokken. Ten onrechte, zegt Mexx Meerdink, die vindt dat hij werd gevloerd door Go Ahead-verdediger Gerrit Nauber.