NOS Schaatsen • vandaag, 06:00

Leerdam zoekt via schoeisel, enkelfysio en bokswedstrijd haar weg in nieuw seizoen

Jutta Leerdam bereidt zich voor op het nieuwe schaatsseizoen, waarin zij nog zoekende is met haar enkel, blij is dat ze weer met Kosta Poltavets traint en dolgraag bij de bokswedstrijd van vriend Jake Paul is.