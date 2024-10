NOS Nieuws • vandaag, 03:09

De oorlog in Oekraïne wordt als angstbeeld gebruikt in Georgië: 'Russen zijn vlakbij'

De oorlog in Oekraïne speelt zich voor Georgiërs af in de achtertuin. Dat zorgt voor angst bij de bevolking. Toch stemmen veel Georgiërs op de pro-Russsische partij Georgische Droom. Correspondent Mitra Nazar ging in gesprek met hen.