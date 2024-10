NOS Nieuws • gisteren, 23:37

Van Wolfswinkel herdenkt schoonvader Neeskens op het veld: 'Pittige tijd geweest'

Johan Neeskens werd zaterdagavond in de eredivisie herdacht. Voor Ricky van Wolfswinkel betekende dat een zware avond, Neeskens was namelijk zijn schoonvader. "De wedstrijd had een emotionele lading."