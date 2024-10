RKC pakt eerste punt, maar blijft met kater achter na late gelijkmaker Twente

RKC Waalwijk is dan eindelijk van de nul af. Na acht wedstrijden zonder enig succes werd thuis tegen FC Twente met 2-2 gelijkgespeeld. Maar erg opgetogen werd er toch niet gereageerd in het Mandemakers Stadion: de Brabanders waren immers met een voorsprong de blessuretijd ingegaan.

FC Twente had zich vanwege het aanstaande jubileumjaar - de fusieclub viert in 2025 z'n zestigjarig bestaan - in een speciaal shirt gehesen waarin de kleuren van voorgangers Enschedese Boys en Sportclub Enschede zijn verwerkt. De ploeg begon ook ouderwets sterk in Waalwijk.