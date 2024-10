NOS Nieuws • vandaag, 21:27

Herinneringskamp Westerbork: Het oorlogsverhaal moeten we blijven vertellen

Herinneringscentrum Kamp Westerbork ontvangt jaarlijks 140.000 bezoekers. Maar er is geen geld voor achterstallig onderhoud en vernieuwing. In de Tweede Kamer is nu een meerderheid voor financiële steun.