Meerderheid Tweede Kamer voor financiële impuls Kamp Westerbork

Wat is Kamp Westerbork?

Via Kamp Westerbork in Drenthe werden in de Tweede Wereldoorlog ruim 100.000 Joden en 250 Sinti en Roma per trein naar de nazi-vernietigings- en concentratiekampen gedeporteerd. Slechts 5000 Joden en 32 Roma overleefden de oorlog. Het oude doorvoerkamp is tegenwoordig een museum en herinneringscentrum. Het wordt jaarlijks door zo'n 130.000 mensen bezocht, onder wie zo'n 35.000 scholieren.