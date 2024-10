NOS Voetbal • vandaag, 11:23

Robbie de Wit, de held van Boedapest, moest veel te vroeg stoppen met voetballen

Robbie de Wit bezorgde in 1985 Oranje de zege in Boedapest. Daarna werd hij drie keer getroffen door een hersenbloeding. Verslaggever Marcel Goedhart maakte in 2006 een reportage met de voormalig international.