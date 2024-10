NOS Nieuws • vandaag, 16:42

Intimidatie op straat: 'Mannen worden boos als ik doorloop'

Seksuele straatintimidatie is sinds 1 juli strafbaar. Hierbij gaat het volgens de nieuwe wet om het seksueel benaderen van iemand in het openbaar op een manier die "vreesaanjagend, vernederend, kwetsend of onterend" is.