NOS Nieuws • vandaag, 13:51

Correspondent Daisy Mohr in centrum Beiroet: 'Grote chaos, mensen doodsbang'

Israël voerde ook vannacht aanvallen uit op doelen in Beiroet. Inmiddels is de hoofdstad veranderd in een grote chaos, zegt correspondent Daisy Mohr. Ze is op het Martelarenplein in het centrum van de stad en doet verslag.