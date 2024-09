NOS Voetbal • vandaag, 15:36

Bosz over forse kritiek na 3-1 zege bij Fortuna: 'Misschien niet altijd even slim'

PSV-coach Peter Bosz blikt op een persconferentie terug op de forse kritiek die hij had. "Ik was misschien wel heel kritisch", zegt hij. "Dat is misschien niet altijd even slim."