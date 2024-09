NOS Nieuws • vandaag, 13:11

Tijgers uit opvang Anna Paulowna naar Kazachstan: 'Het is een soort jongensboek idee'

Twee tijgers die zijn opgevangen bij Stichting Leeuw in het Noord-Hollandse Anna Paulowna zijn overgeplaatst naar Kazachstan. De Siberisch tijgers zijn er in een uitgestrekt omheind gebied uitgezet in de hoop dat een nieuwe tijgerpopulatie ontstaat.