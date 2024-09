WWF-NL Het moment waarop een van de tijgers in Kazachstan wordt vrijgelaten

Twee 'Noord-Hollandse' tijgers in Kazachstan uitgezet voor nieuwe populatie

Twee tijgers die waren opgevangen bij Stichting Leeuw in het Noord-Hollandse dorp Anna Paulowna zijn overgeplaatst naar Kazachstan. De Siberische tijgers zijn uitgezet in een uitgestrekt omheind gebied, in de hoop dat er een nieuwe tijgerpopulatie ontstaat.

In het Centraal-Aziatische land komen tijgers al decennia niet meer voor in het wild. Ruim zeventig jaar geleden werd de laatste wilde tijger in Kazachstan afgeschoten, vertelt projectleider Gert Polet van het Wereld Natuur Fonds aan de regionale omroep NH.

"Ze werden toen nog gezien als een soort ongedierte. De Kaspische tijger, die in heel Centraal-Azië voorkwam, is toen uitgeroeid."

Vlak voor vertrek ging de regionale omroep nog even langs bij de tijgers Kuma en Bohdana:

0:55 Tijgers uit opvang Anna Paulowna naar Kazachtstan: 'Het is een soort jongensboek idee'

De tijgers, Kuma en Bohdana geheten, zaten een aantal jaar bij Stichting Leeuw. Kuma werd ooit in beslag genomen bij een particulier in Italië, Bohdana kwam uit Duitsland. Dierenverzorger Jurjen Woltjer van Stichting Leeuw werkte jaren met de twee.

Het duo is volgens Woltjer schuchter, wat ze perfect maakt voor dit project. "We hebben best veel tijgers in de opvang uit circussen of die als huisdier zijn gehouden en die dus veel met mensen te maken hadden. Dat hebben zij niet, ze zijn veel wilder, veel sceptischer."

WWF-NL Een deel van het nieuwe leefgebied van de tijgers

De dieren moeten volgens Polet in het gebied zelf op voedsel jagen, zodat hun eventuele welpen dat ook doen. "Het is de bedoeling dat hun welpen zo worden opgevoed dat ze vrijwel geen contact met mensen hebben en zelf gaan jagen. Dus dat ze zo goed als mogelijk als wilde dieren worden grootgebracht."

Het uitzetten van de dieren noemt dierenverzorger Woltjer lastig, maar ook prachtig. "Wij zijn in Anna Paulowna begonnen als opvang om dieren die het nodig hebben een plekje te geven. Dat doen we met heel veel liefde. Maar bijdragen aan het voortbestaan van een bijna uitgestorven diersoort is nog veel groter. Hier spreekt zo veel ambitie uit."

Garantie op succes is er volgens Polet niet. Zo moet nog blijken of er welpen komen en of de dieren hun jongen kunnen grootbrengen. Ook zijn meer tijgers nodig voor een gezonde genetische balans. "We zijn pas tevreden als we een levensvatbare populatie hebben rondlopen van zo'n vijftig tijgers. Maar dan zijn we nog wel even bezig", vertelt Polet.

Jongensboek

De directeur van Stiching Leeuw, Robert Kruijff, is verheugd dat de tijgers in Kazachstan mogelijk aan de wieg van een nieuwe populatie staan. "Dat wij hieraan mee mogen doen is fantastisch. Als je mag samenwerken met het Wereld Natuur Fonds en de overheid van Kazachstan om deze dieren terug te brengen in het wild, dat is als een jongensboek."

Tijgers zijn al jarenlang een bedreigde diersoort, al gaat het volgens Polet de laatste tijd wel iets beter met de populatie. Toch noemt hij het project pure noodzaak. "Ze zijn nog steeds een bedreigde soort. We hebben dus nieuwe gebieden nodig waar de dieren vrij kunnen leven om de soort te laten overleven."