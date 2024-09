NOS Voetbal • vandaag, 15:27

Bosz: 'Verwachten jullie dat wij zomaar winnen van Juventus? Dat is belachelijk'

PSV-trainer Peter Bosz snapt dat fans van het Nederlands voetbal deze week even in de put zitten. PSV en Feyenoord gingen hard onderuit in de Champions League. "Maar dat we nu in de put zitten, hoeft toch niemand te verbazen?", vraagt de trainer zich af.