NOS Nieuws • vandaag, 08:41

Overstromingen na flinke regenval in Noord-Italië

De overstromingen volgen na de hevige regenval in Centraal- en Oost-Europa. Meerdere steden in de Italiaanse regio Emilia-Romagna kampen met ondergelopen straten. Zo ook hier in Faenza.