NOS Nieuws • vandaag, 18:52

Ontploffende piepers en portofoons: dit weten we nu

Dinsdagmiddag rond 15.30 uur explodeerden piepers van Hezbollah-strijders. Er vallen meerdere doden en bijna 3000 gewonden. Een dag later ontploffen er ook portofoons in Libanon. Dit is wat we nu weten.