AFP Het pand in Boedapest waar BAC Consultancy gevestigd is

NOS Nieuws • vandaag, 14:03 Spoor ontplofte piepers leidt naar Hongaars bedrijf, vermoedelijk dekmantel van Israël

Het Hongaarse bedrijf dat in verband wordt gebracht met de verkoop van explosieve piepers aan Hezbollah, was een dekmantel van Israël. Dat meldt The New York Times op basis van meerdere inlichtingenbronnen.

Dinsdag rond 15.30 uur ontploften in heel Libanon piepers, voornamelijk bij Hezbollah-leden. Hierbij vielen zeker twaalf doden en bijna 3000 gewonden. Volgens inlichtingenbronnen zat de Israëlische geheime dienst Mossad achter de dodelijke aanval, hoewel dit niet door Israël bevestigd is.

Gold Apollo

Vrij snel na de explosies werd duidelijk dat de betrokken piepers afkomstig waren van Gold Apollo, een Taiwanese elektronicafabrikant. Maar de eigenaar en oprichter van dat bedrijf zei gisteren tegen journalisten van niets te weten.

Wel wees hij naar een Hongaars bedrijf, BAC Consultancy. Gold Apollo had daarmee een licentieovereenkomst gesloten voor het gebruik van hun bedrijfsnaam en de productie van een pieper, de AR924.

Reuters Hsu Chaing-kuang, eigenaar en oprichter van pieperfabrikant Gold Apollo, staat de media te woord

Uit openbare informatie, opgevraagd door de NOS, blijkt dat BAC Consultancy op 19 mei 2022 is geregistreerd bij de Hongaarse Kamer van Koophandel.

De oprichters van het bedrijf hebben tal van werkgebieden opgegeven: van detailhandel in parfums tot productie van keramische tegels. Ook gebruikt het bedrijf een belastingcode voor handel in telecomapparaten, zoals piepers.

In 2022 en 2023 registreerde het bedrijf een omzet van iets meer dan een half miljoen euro. Personeelskosten waren er bijna niet.

NOS Een screenshot van de inmiddels offline gehaalde site van BAC Consultancy

Alles moest lijken op een doodnormaal handelsbedrijf. BAC Consultancy had tot gisteren een website, waarop was te lezen dat het bedrijf telecommunicatieapparatuur faciliteerde in Azië.

Het hoofdkantoor van BAC is gevestigd in een bedrijfsverzamelgebouw in Boedapest. Ook is er een LinkedIn-pagina, compleet met regelmatige updates.

Sla de carrousel over Reuters Het kantoor van BAC Consultancy in Boedapest, op de deur hangt een briefje met de bedrijfsnaam

Reuters Het kantoor van BAC Consultancy in Boedapest, op de deur hangt een briefje met de bedrijfsnaam

Als eigenaar van het bedrijf in Hongarije staat Cristiana Bársony-Arcidiacono geregistreerd. Tegenover de Amerikaanse nieuwszender NBC News bevestigde ze met Gold Apollo te hebben samengewerkt, maar ze heeft naar eigen zeggen niets te maken met de ontploffende piepers.

"Ik maak de pagers niet. Ik ben alleen een tussenpersoon. Dit klopt niet", zei ze volgens NBC aan de telefoon. Het is niet duidelijk wat haar rol dan wel is geweest.

Explosieve stof

Gisteren meldde ook het Hongaarse ministerie van Communicatie dat BAC functioneerde als tussenpersoon en dat de ontplofte piepers niet in Hongarije zijn gemaakt.

"Het bedrijf heeft één geregistreerde bestuurder op het vestigingsadres, en de betrokken apparaten zijn nooit in Hongarije geweest", benadrukte het ministerie op X.

Bulgarije

Naast BAC heeft Israël nog twee bedrijven opgezet om de operatie te verhullen, schrijft The New York Times.

Mogelijk is een van die bedrijven gevestigd in de Bulgaarse hoofdstad Sofia. Wat de rol van dat bedrijf zou zijn geweest, is nog niet bekend. Ook die onderneming is in het voorjaar van 2022 geregistreerd.

De Bulgaarse veiligheidsdienst DANS en het ministerie van Binnenlandse Zaken doen onderzoek naar het bedrijf.

Gold Apollo De AR924 van Gold Apollo

Volgens The New York Times werden de speciale Hezbollah-piepers voorzien van een batterij met daarin de explosieve stof PETN. Het piepertype bevat volgens de website van Gold Apollo een oplaadbare batterij die 85 uur mee kan gaan. Opladen kan met een USB-C-kabel.

Oproep

Al in de zomer van 2022 begon BAC met het leveren van de explosieve piepers aan Hezbollah. Om niet te veel op te vallen, nam BAC volgens de Amerikaanse krant ook andere klanten aan, die gewone apparaten ontvingen.

Toen Hezbollah-leider Nasrallah afgelopen februari opriep om geen smartphones meer te gebruiken, werden de leveringen aan Hezbollah flink opgevoerd. De oproep kwam nadat Hezbollah informatie had ontvangen dat de telefoons mogelijk gehackt waren door Israëlische inlichtingendiensten.

AFP Hassan Nasrallah, de hoogste leider van Hezbollah

"Zet hem uit, begraaf hem, stop hem in een ijzeren doos en berg hem op", zei Nasrallah in een toespraak op televisie. "Doe dat in het belang van de veiligheid en om het bloed en de waardigheid van mensen te beschermen."

Als ogenschijnlijk veiliger alternatief werd voor de 'ouderwetse' piepers gekozen. Hezbollah-officieren moeten de apparaten te allen tijde bij zich dragen, om in geval van oorlog snel paraat te kunnen staan.

Walkietalkies

Gistermiddag ontplofte opnieuw in heel Libanon communicatieapparatuur van Hezbollah, ditmaal walkietalkies. Hierbij vielen zeker twintig doden en 450 gewonden. Het is nog onbekend hoe deze portofoons bij Hezbollah zijn terechtgekomen.

Het type portofoon, de IC-V82, wordt volgens de Japanse producent Icom al tien jaar niet meer gemaakt. Het bedrijf zegt niet te kunnen vaststellen of de geëxplodeerde walkietalkies een namaakproduct zijn.

De apparaten hebben geen echtheidskenmerken, zoals een hologramzegel. "Het is dus niet mogelijk om te bevestigen of het product vanuit ons bedrijf is verzonden", meldt Icom in een verklaring.

2:00 Ontploffende piepers en portofoons: dit weten we nu