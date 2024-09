NOS Nieuws • gisteren, 22:14

Grote schade in Polen na noodweer, in Duitsland wachten ze vol spanning af

Het noodweer in Midden-Europa zorgt voor flinke schade. Er viel veel regen en dat houdt voorlopig nog niet op. In Polen proberen mensen het water uit hun kelders te krijgen en in Duitsland houden ze hun hart vast voor wat komen gaat.