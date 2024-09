NOS Sport • vandaag, 10:34

Na zwaar seizoen tijd voor evaluatie bij Stam/Schoon: 'Niet zeker dat we samen doorgaan'

Katja Stam en Raïsa Schoon worden in Kijkduin Nederlands kampioen, maar er is volgens Stam genoeg verbetering nodig. En ook of de twee een duo blijven, is nog maar de vraag.