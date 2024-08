NOS Nieuws • vandaag, 19:40

Sla je spaarvarken stuk en geef munten uit, is oproep aan Belgen

In België is een groot tekort aan muntgeld. Dat is een probleem, want nieuwe munten slaan kost veel geld, terwijl er op zich genoeg munten zijn. En dus komen de Belgen met een andere oplossing, ziet verslaggever Heleen D'Haens.